Массовую эвакуацию начали проводить в Оренбурге в связи с крайне опасной паводковой ситуацией

Оренбуржцев массово эвакуируют из-за опасной ситуации с паводком

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Оренбуржцев в связи с опасной паводковой ситуацией начали призывать к массовой эвакуации. О том, что в городе звучит сирена, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Фото: commons.wikimedia.org by Banchenko Alena is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна. За последние десять часов в реке Урал значительно поднялся уровень воды — на 40 сантиметров. В настоящее время он составляет 1143 сантиметра", — пишут РИА Новости, ссылаясь на главу города.

Он отметил, что эти показатели опасны для местных жителей.