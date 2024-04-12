Массовую эвакуацию начали проводить в Оренбурге в связи с крайне опасной паводковой ситуацией

Оренбуржцев в связи с опасной паводковой ситуацией начали призывать к массовой эвакуации. О том, что в городе звучит сирена, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
"Паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна. За последние десять часов в реке Урал значительно поднялся уровень воды — на 40 сантиметров. В настоящее время он составляет 1143 сантиметра", — пишут РИА Новости, ссылаясь на главу города.
Он отметил, что эти показатели опасны для местных жителей.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.