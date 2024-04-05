Басманный суд арестовал в Москве еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле"

Еще один фигурант дела о теракте в "Крокусе Сити Холле" арестован в Москве

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В Москве 5 апреля был арестован еще один фигурант дела о вооруженном нападении на "Крокус Сити Холл", которое произошло 22 марта в Красногорске.

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Басманный суд посадил под стражу уроженца Республики Таджикистан Мухаммада Зоира Шарипзоду.

"Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в Басманном суде.

Напомним, что 22 марта в здание "Крокуса Сити Холла" ворвались несколько мужчин, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.