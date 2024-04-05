Басманный суд арестовал в Москве еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле"

В Москве 5 апреля был арестован еще один фигурант дела о вооруженном нападении на "Крокус Сити Холл", которое произошло 22 марта в Красногорске.
Басманный суд посадил под стражу уроженца Республики Таджикистан Мухаммада Зоира Шарипзоду.
"Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в Басманном суде.
Напомним, что 22 марта в здание "Крокуса Сити Холла" ворвались несколько мужчин, начали расстреливать людей в упор и бросать зажигательные шашки.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.