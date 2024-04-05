Почти две тысячи домов в РФ оказались в зоне подтопления

В России оказались подтоплены порядка двух тысяч зданий из-за весеннего половодья. Об этом рассказали в МЧС РФ.
В настоящее время развитие весенних паводков в активной фазе в 36 регионах страны. Например, на Алтае и в Оренбургской и Самарской областях.
"Подтоплены 190 низководных мостов, 120 участков автодорог", — написали сотрудники МЧС в Телеграм-канале.
Также в сообщении сказано, что из-за паводков подтоплены свыше 1 970 жилых домов и более 10 тысяч приусадебных участков.
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