Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, какой ремонт надо делать при наличии питомцев
SHOT: Судно с сотней пассажиров на борту загорелось в Таиланде
Фигуристка Аделина Сотникова согласилась выйти замуж за теннисиста
Шеннен Доэрти из "Зачарованных" рассказала, что рак заставил ее подвести итоги жизни и изменить приоритеты
Италия остановила инвестиционную программу выдачи "золотых виз" для россиян и белорусов
Блогер Соболев рассказал, как избавился от статуса иноагента
Что такое коллагенотерапия и как она способствует восстановлению коллагена в коже
8 причин плавающих оборотов двигателя на холостом ходу
Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Глава одного из российских сел переплыл затопленную улицу, чтобы отругать местных чиновников

Глава сельсовета в Алтайском крае проплыл по затопленной улице, чтобы поругать чиновников

0:43
Происшествия

Глава сельского совета в Алтайском крае решил проплыть по затопленной улице, чтобы указать чиновникам на их плохое исполнение должностных обязанностей.

Глава сельсовета в Алтайском крае проплыл по затопленной улице, чтобы поругать чиновников
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Дело в том, что в селе Солнечное на одной из улиц уровень воды поднялся уже слишком высоко.

Глава села Алексей Дуров своим заплывом хотел показать этот уровень. По его словам, районные власти только делают вид, что работают над проблемой.

На деле же, как утверждает Дуров, техника берёт воду в одном месте и перегоняет в другое. Таким образом вода несколько суток просто перегоняется по кругу.

Как пишет Телеграм-канал "Лента дня", сам глава сельсовета параллельно с основной работой помогает жителям как спасатель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод

Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.

Как защитить яблоню от муравьёв
Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Кошки не для всех: признаки, по которым они вас не полюбят
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Нежные и любящие: россиянам назвали топ-3 самых добрых пород кошек
Последние материалы
8 причин плавающих оборотов двигателя на холостом ходу
Корабли в Сочи начали "летать" над морем
Обнародован рецепт несложного очистителя атмосферы в доме
Глава отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенев уволен из органов
В США сделали мощнейшую в мире камеру для телескопа 3,2 гигапикселя
Диетолог Наталья Лазуренко: не надо демонизировать микроволновую печь
В крупных городах России цены на дома снизились, а в Перми и Омске резко выросли
Рассказываем об амаранте, который легко вырастить в саду
Омский областной суд осудил жителя Омска за сбор секретных сведений об объекте МО РФ
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников