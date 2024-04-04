Глава одного из российских сел переплыл затопленную улицу, чтобы отругать местных чиновников

Глава сельсовета в Алтайском крае проплыл по затопленной улице, чтобы поругать чиновников

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава сельского совета в Алтайском крае решил проплыть по затопленной улице, чтобы указать чиновникам на их плохое исполнение должностных обязанностей.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Дело в том, что в селе Солнечное на одной из улиц уровень воды поднялся уже слишком высоко.

Глава села Алексей Дуров своим заплывом хотел показать этот уровень. По его словам, районные власти только делают вид, что работают над проблемой.

На деле же, как утверждает Дуров, техника берёт воду в одном месте и перегоняет в другое. Таким образом вода несколько суток просто перегоняется по кругу.

Как пишет Телеграм-канал "Лента дня", сам глава сельсовета параллельно с основной работой помогает жителям как спасатель.