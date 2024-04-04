Пособника боевиков, напавших на "Крокус Сити Холл", поймали в Екатеринбурге

Троих помощников террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", задержали спецслужбы. Одного из них поймали в Екатеринбурге.
Пособниками боевиков оказались выходцы из Центральной Азии.
"ФСБ РФ в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержали гражданина России и двух иностранных гражданина, причастных к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус Сити Холл", — пишут РИА Новости, ссылась на Центр общественных связей ФСБ.
Одного из них обвиняют в вербовке и финансировании. Других граждан подозревают в том, что они переводили средства для покупки транспорта и "огнестрела".
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.