Материалы, используемые при возведении "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам

Материалы, которые применяли при возведении в подмосковном Красногорске здания "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам качества. Об этом сообщили в Crocus Group.
"Вопросы, связанные с проверкой здания "Крокуса Сити Холла" на огнеустойчивость, решает СК РФ. Они проводят и пожарную экспертизу в том числе", — сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости, ссылаясь на Crocus Group, пишут, что следствию предоставлена необходимая документация о том, что материалы, которые использовали при строительстве здания, соответствуют стандартам качества.
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