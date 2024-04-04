Материалы, используемые при возведении "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам

Crocus Group: материалы, которые применяли при строительстве "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам качества

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Материалы, которые применяли при возведении в подмосковном Красногорске здания "Крокуса Сити Холла", соответствуют стандартам качества. Об этом сообщили в Crocus Group.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Вопросы, связанные с проверкой здания "Крокуса Сити Холла" на огнеустойчивость, решает СК РФ. Они проводят и пожарную экспертизу в том числе", — сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости, ссылаясь на Crocus Group, пишут, что следствию предоставлена необходимая документация о том, что материалы, которые использовали при строительстве здания, соответствуют стандартам качества.