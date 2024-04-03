Жительница Омской области потеряла 3,5 млн рублей, поверив рекламе в мобильной игре

Жительница Омской области отдала 3,5 млн рублей мошенникам-инвесторам

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время игры в мобильную игру женщина обратила внимание на привлекательное предложение, которое всплыло в рекламе. Согласно информации, предоставленной пресс-службой регионального Управления Министерства Внутренних Дел, мошенникам удалось уговорить 35-летнюю жительницу Полтавского района оформить несколько кредитов на общую сумму 3,5 миллиона рублей для предполагаемых "выгодных инвестиций".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным правоохранительных органов, в феврале женщина, играя на своем телефоне, увидела рекламу инвестиционной компании, которая привлекла ее внимание. Она перешла по ссылке из рекламы и заполнила заявку.

Вскоре после этого с ней связались предполагаемые "инвестиционные специалисты".

Однако у женщины было лишь небольшое количество собственных средств — примерно 9 тысяч рублей, что привело ее к обращению в банк за кредитом. Один из кредитов был даже оформлен на друга семьи, который одолжил ей полтора миллиона рублей.

Мошенники продолжали поддерживать иллюзию инвестиций в течение месяца, общаясь с женщиной и получая от нее деньги. Обман раскрылся, когда наступил момент "вывода средств" — на сообщения уже не отвечали. Муж пострадавшей пытался решить проблему, обратившись к юристу, но и тут семью поджидала разочарование: "специалист", получив 50 тысяч рублей, исчез.

Сотрудники полиции уже начали поиск мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает gorod55.ru.