Люди, которые пострадали в теракте в "Крокусе Сити Холле", просят завести дело против владельцев концертного зала

Дело против владельцев концертного зала "Крокус Сити Холл" просят завести люди, которые пострадали в результате теракта 22 марта. Об это пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.
Дело в том, что пострадавшие в результате страшной трагедии, когда на КЗ напали террористы, обвиняют владельцев "Крокуса" в оказании небезопасных услуг.
Заявление поступило утром 2 апреля на имя Бастрыкина. В документе написано, что с открытия "Крокуса Сити Холла" в 2009 году требования к безопасности были изменены.
По словам юриста, например, всего за несколько секунд после начала пожара загорелся занавес сцены и кресла в зале. А по нормам безопасности они должны быть сделаны из материалов, устойчивых к огню.
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