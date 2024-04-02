Люди, которые пострадали в теракте в "Крокусе Сити Холле", просят завести дело против владельцев концертного зала

Пострадавшие в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" просят завести дело против владельцев здания

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дело против владельцев концертного зала "Крокус Сити Холл" просят завести люди, которые пострадали в результате теракта 22 марта. Об это пишут РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Дело в том, что пострадавшие в результате страшной трагедии, когда на КЗ напали террористы, обвиняют владельцев "Крокуса" в оказании небезопасных услуг.

Заявление поступило утром 2 апреля на имя Бастрыкина. В документе написано, что с открытия "Крокуса Сити Холла" в 2009 году требования к безопасности были изменены.

По словам юриста, например, всего за несколько секунд после начала пожара загорелся занавес сцены и кресла в зале. А по нормам безопасности они должны быть сделаны из материалов, устойчивых к огню.