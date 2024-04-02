В администрации Оренбуржья рассказали о текущей паводковой ситуации в городе

Сегодня, 2 апреля, в различных частях города было зафиксировано подтопление 48 домов, из которых 7 являются многоквартирными, а 41 — частными домами. За последние сутки в диспетчерский центр поступило 15 заявок на откачку воды.
В районе оренбургского поселка Берды в садовых некоммерческих товариществах "Энергостроитель" и "Садовод" уровень воды достиг одного метра. Подтоплено 47 домов и придомовых территорий, как уже сообщалось ранее.
Из-за затопления многоквартирного дома №22/1 на улице Авиационной произошло отключение электроэнергии. Однако властям удалось подтвердить, что после откачки воды электроснабжение будет восстановлено.
Мост через речку Сухо-Пусто-Каргалка у села Каргала и дорога на село Пруды от улицы Авиационной остаются закрытыми из-за перелива талых вод, который ранее произошел в этом районе. Вода также достигла улицы Береговая в селе Пруды, подтопив 10 дворовых территорий.
В селе Краснохолм в Северном округе Оренбурга затронуло подтопление 20 дворов, более десятка улиц и один дом. Необходимо отметить, что газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение продолжают работать в обычном режиме. Специалисты подчеркнули, что не было необходимости в эвакуации жителей, сообщает 56orb.ru.
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