Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле" требует задержать следствие

Следственный комитет России просит суд об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле", который произошел в Красногорске 22 марта.
Тогда на ТЦ напали вооруженные террористы и стали в упор стрелять по людям, которые находились в здании после концерта рок-группы "Пикник".
В суд поступило ходатайство СК об аресте Лутфуллои Назримада, обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Обвиняемого уже привезли в суд. А заседание по делу должно начаться "с минуты на минуту".
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".