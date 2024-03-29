Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле" требует задержать следствие

СК просит суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле"

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Следственный комитет России просит суд об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе Сити Холле", который произошел в Красногорске 22 марта.

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Тогда на ТЦ напали вооруженные террористы и стали в упор стрелять по людям, которые находились в здании после концерта рок-группы "Пикник".

В суд поступило ходатайство СК об аресте Лутфуллои Назримада, обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ", — пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Обвиняемого уже привезли в суд. А заседание по делу должно начаться "с минуты на минуту".