Поймали за взяточничество в особо крупном размере: в Москве задержан директор "Росатома" Геннадий Сахаров

Полиция задержала директора "Росатома" Геннадия Сахарова по делу о взятке

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В Москве правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении крупной взятки задержали двух высокопоставленных чиновников, а именно директора по капитальным вложениям госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова и первого замгенерального директора компании "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе.

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Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с коррупцией: согласно части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом в особо крупном размере и согласно части 5 статьи 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу, сообщает ТАСС.

После проведения оперативно-розыскной работы, оба подозреваемых были задержаны. Следствие намерено обратиться в суд с запросом об аресте фигурантов дела.