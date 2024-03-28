Нового подозреваемого в финансировании преступников, устроивших теракт в "Крокусе Сити Холле", задержали

СК: Задержан ещё один подозреваемый в финансировании террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл"

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стало известно, что арестовали ещё одного подозреваемого, который причастен к схеме финансирования террористов, устроивших вооруженное нападение на подмосковный "Крокус Сити Холл". Об этом рассказали в Следственном комитете 28 марта.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Соответствующий пост СК опубликовал в Telegram-канале.

Следствие попросит суд, чтобы его посадили за решетку.

Кстати, результаты расследования, которые были сделаны с самого начала, подтвердили то, что действия боевиков были тщательно спланированы и подготовлены.