Нового подозреваемого в финансировании преступников, устроивших теракт в "Крокусе Сити Холле", задержали

Стало известно, что арестовали ещё одного подозреваемого, который причастен к схеме финансирования террористов, устроивших вооруженное нападение на подмосковный "Крокус Сити Холл". Об этом рассказали в Следственном комитете 28 марта.
Соответствующий пост СК опубликовал в Telegram-канале.
Следствие попросит суд, чтобы его посадили за решетку.
Кстати, результаты расследования, которые были сделаны с самого начала, подтвердили то, что действия боевиков были тщательно спланированы и подготовлены.
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