СК: В Тюмени обнаружены останки молодого человека

В Тюмени были обнаружены останки мужчины, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Проводится процессуальная проверка, но пока не обнаружено никаких признаков, указывающих на криминальную природу смерти, сообщает Megatyumen.ru.
Согласно информации, полученной изданием, останки принадлежат молодому человеку, который исчез загадочным образом в мае 2023 года. Поисковый отряд "Белая Сова", занимавшийся поисками 27-летнего Григория Миляхова, объявил сегодня о его гибели: "Найден. Погиб".
По данным источника, погибшего планируют похоронить в ближайшие дни в селе Азовы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, где он родился. На данный момент обстоятельства его смерти остаются неизвестными.
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