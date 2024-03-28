СК: В Тюмени обнаружены останки молодого человека

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени были обнаружены останки мужчины, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Проводится процессуальная проверка, но пока не обнаружено никаких признаков, указывающих на криминальную природу смерти, сообщает Megatyumen.ru.

Фото: мвд.рф

Согласно информации, полученной изданием, останки принадлежат молодому человеку, который исчез загадочным образом в мае 2023 года. Поисковый отряд "Белая Сова", занимавшийся поисками 27-летнего Григория Миляхова, объявил сегодня о его гибели: "Найден. Погиб".

По данным источника, погибшего планируют похоронить в ближайшие дни в селе Азовы Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, где он родился. На данный момент обстоятельства его смерти остаются неизвестными.