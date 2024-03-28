При попытке депортации курдского активиста из Франции произошла массовая драка

Массовая драка произошла в аэропорту Парижа во время депортации курдского активиста

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В парижском аэропорту произошла крупная драка, когда группа активистов пыталась помешать властям депортировать одного из курдских активистов в Турцию.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Нападение на сотрудников аэропорта, которые сопровождали депортируемого мужчину, совершили около двадцати человек. Они утверждали, что в случае возвращения в Турцию того ожидают пытки и тюремное заключение.

В результате инцидента трое работников аэропорта получили травмы. Власти начали расследование произошедшего, однако никто из участников драки не был арестован. Несмотря на сопротивление, курдский активист был в конечном итоге выслан из страны.