При попытке депортации курдского активиста из Франции произошла массовая драка

В парижском аэропорту произошла крупная драка, когда группа активистов пыталась помешать властям депортировать одного из курдских активистов в Турцию.

Фото: Openverse by Oscar in the middle is licensed under CC BY-NC-ND 2.0