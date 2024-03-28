При попытке депортации курдского активиста из Франции произошла массовая драка

В парижском аэропорту произошла крупная драка, когда группа активистов пыталась помешать властям депортировать одного из курдских активистов в Турцию.
Нападение на сотрудников аэропорта, которые сопровождали депортируемого мужчину, совершили около двадцати человек. Они утверждали, что в случае возвращения в Турцию того ожидают пытки и тюремное заключение.
В результате инцидента трое работников аэропорта получили травмы. Власти начали расследование произошедшего, однако никто из участников драки не был арестован. Несмотря на сопротивление, курдский активист был в конечном итоге выслан из страны.
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