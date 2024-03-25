Следователи просят арестовать еще трех возможных причастных к теракту в "Крокусе"

Следственный комитет РФ просит арестовать еще трех фигуратнов дела о теракте в "Крокусе". Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Напомним, что вооруженное нападение на КЗ "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре боевика ворвались в здание и начали стрелять по людям. Еще они устроили сильный пожар.
По информации СК, погибли 137 человек, из них трое детей. Как сообщили в Минздраве Московской области, в результате теракта пострадали 182 человека.
Боевиков поймали утром 23 марта под Брянском. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они ехали в сторону украинской границы.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.