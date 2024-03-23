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"Люди задают много вопросов". Лидер "Единой России" заявил, что в России проработают вопрос введения смертной казни

В Госдуме пообещали "глубоко и содержательно" проработать тему смертной казни

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Происшествия

В России будет глубоко и содержательно проработана тема введения смертной казни за терроризм, заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев, комментируя теракт в подмосковном "Крокусе".

В Госдуме пообещали "глубоко и содержательно" проработать тему смертной казни
Фото: wikimedia.org by Андрей Бутко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В эфире телеканала "Россия 1" политик отметил, что на фоне произошедшей трагедии россияне задают много вопросов касательно смертной казни. По словам Васильева, после тщательной проработки правительство примет решение, которое будет отвечать "настроениям и ожиданиям нашего общества".

Ранее политолог Варфоломеев заявил, что Киев боится жесткой ответной реакции на теракт в "Крокус Сити Холле".

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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