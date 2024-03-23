"Люди задают много вопросов". Лидер "Единой России" заявил, что в России проработают вопрос введения смертной казни

В России будет глубоко и содержательно проработана тема введения смертной казни за терроризм, заявил глава фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев, комментируя теракт в подмосковном "Крокусе".
В эфире телеканала "Россия 1" политик отметил, что на фоне произошедшей трагедии россияне задают много вопросов касательно смертной казни. По словам Васильева, после тщательной проработки правительство примет решение, которое будет отвечать "настроениям и ожиданиям нашего общества".
Ранее политолог Варфоломеев заявил, что Киев боится жесткой ответной реакции на теракт в "Крокус Сити Холле".
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
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