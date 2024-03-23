Быстрая реакция Украины на теракт в подмосковном "Крокусе" показывает, что киевский режим хотел перестраховаться от обвинений, сообщил Lenta. ru кандидат политических наук, советник президента РАН Антон Варфоломеев.
"Думаю, что здесь просто офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия”, — сказал Варфоломеев.
Эксперт подчеркнул, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к произошедшему уже через несколько часов после начала стрельбы в концертном зале. По словам Варфоломеева, Киев боится жесткой ответной реакции России, вплоть до ракетного удара.
Киевский режим начал прибегать к не одобряемым западными хозяевами методам, так как не имеет возможности нанести урон России на поле боя, пояснил политолог.
22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных автоматами и зажигательными шашками людей в камуфляжной форме открыла огонь по посетителям, в том числе детям. После этого террористы подожгли здание и попытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны силовыми структурами России.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.