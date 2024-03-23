"Чтобы не обвинили". Политолог объяснил, что Киев боится жесткой ответной реакции России на теракт в "Крокусе"

Эксперт Варфоломеев: киевский режим перестраховался, быстро отреагировав на теракт в "Крокусе"

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Быстрая реакция Украины на теракт в подмосковном "Крокусе" показывает, что киевский режим хотел перестраховаться от обвинений, сообщил Lenta. ru кандидат политических наук, советник президента РАН Антон Варфоломеев.

Фото: Телеграм-канал МЧС России is licensed under public domain

"Думаю, что здесь просто офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия”, — сказал Варфоломеев.

Эксперт подчеркнул, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к произошедшему уже через несколько часов после начала стрельбы в концертном зале. По словам Варфоломеева, Киев боится жесткой ответной реакции России, вплоть до ракетного удара.

Киевский режим начал прибегать к не одобряемым западными хозяевами методам, так как не имеет возможности нанести урон России на поле боя, пояснил политолог.

22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных автоматами и зажигательными шашками людей в камуфляжной форме открыла огонь по посетителям, в том числе детям. После этого террористы подожгли здание и попытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны силовыми структурами России.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.