Патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшимх в теракте в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office