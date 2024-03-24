Патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшимх в теракте в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в Красногорске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office

Его Святейшество глубоко опечален и потрясён жестокостью этого злодеяния, искренне скорбит вместе с пострадавшими и родными погибших.

"Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами".

Патриарх Кирилл призвал священников, настоятелей церквей и монастырей усилить бдительность, а также попросил силовые структуры обеспечить повышенную защиту храмов и прихожан. В предстоящее воскресенье будет так называемая "Неделя Торжества Православия", в это воскресенье - первое в ходе Великого поста тысячи верующих идут на Литургию, чтобы исповедаться и причаститься. В связи с этим патриарх призвал усилить меры безопасности, поскольку в это воскресенье в храмах всегда многолюдно.

Патриарх Кирилл молится за упокой погибших и исцеление раненых при теракте в Красногорске.

"Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия".

В воскресенье, в день траура, 24 марта, во всех храмах страны была отслужена заупокойная лития по всем безвинно убиенным в ходе террористического акта.