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"Есть мировой опыт": В Госдуме ответили на вопрос, нужны ли проверки въезжающих в Россию иностранных граждан после теракта в "Крокусе"

В Госдуме после теракта в "Крокусе" заявили о необходимости других подходов в организации миграционных процессов 

0:50
Происшествия

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов в беседе с Pravda.Ru ответил на вопрос, нужны ли дополнительные проверки въезжающих в Россию иностранных граждан после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Напомним, что ранее сообщалось о причастности нескольких граждан Таджикистана.

В Госдуме после теракта в "Крокусе" заявили о необходимости других подходов в организации миграционных процессов 
Фото: t.me by МЧС России

"На мой взгляд, дело не в гражданах Таджикистана, а дело просто в принципиальных подходах к вопросам организации миграции. Есть мировой успешный опыт, который показал свою высокую эффективность. Ну Таджикистан. А что там? Сейчас Таджикистан. Проверять-то их, наверное, надо, но это борьба со следствием. А причина в том, что требуются принципиально другие подходы в организации миграционных процессов", — отметил он.

Вечером 22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание "Крокус Сити Холла" в Подмосковье и открыла огонь. Число жертв растёт с каждым часом. По подозрению в совершении теракта задержаны несколько граждан, предварительно, Таджикистана. Они пытались покинуть России через Украину. 

Больше информации о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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