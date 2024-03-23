Машина перевернулась, открыта стрельба: Раскрыты подробности о задержании подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Депутат Хинштейн сообщил о задержании в Брянской области двух подозреваемых в теракте в "Крокусе"

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два человека задержаны по подозрению в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: t.me by Александр Хинштейн

Автомобиль "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружен в Брянской области. Машина не остановилась по требованию полиции.

"В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", — рассказал он.

В салоне "Рено" найдены пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорта граждан Таджикистана.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.

Ранее были опубликованы ориентировки на подозреваемых в теракте.

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