Машина перевернулась, открыта стрельба: Раскрыты подробности о задержании подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Два человека задержаны по подозрению в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Автомобиль "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружен в Брянской области. Машина не остановилась по требованию полиции.
"В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", — рассказал он.
В салоне "Рено" найдены пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорта граждан Таджикистана.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.
Ранее были опубликованы ориентировки на подозреваемых в теракте.
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