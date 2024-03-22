"Каждая трагедия террористическая друг от друга": В Госдуме сочли некорректным сравнение терактов в "Крокусе" и "Норд-Ост"

Депутат Госдумы Хамзаев назвал некорректным сравнение теракта в "Крокусе" и "Норд-Ост"

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал некорректным сравнение теракта в "Крокусе" и "Норд-Ост". Такое мнение парламентарий высказал в беседе с Pravda.Ru.

Фото: youtube.com by RusNews

Во-первых, он считает, что сейчас информации недостаточно, и она не дает возможность в полной мере понять всю трагичность произошедшего.

Во-вторых, парламентарий считает, что важно не мешать работе специализированных служб. Произошедшее он назвал очевидным терактом. Важно, чтобы силовики разобрались в произошедшем и нашли всех причастных в данном вопросе.

Сравнение терактов нецелесообразно и не совсем этично, поскольку это похоже на коллекционирование.

"Я считаю, что теракты сравнивать между собой некорректно. Потому что когда мы их сравниваем, как будто мы их коллекционируем", — отметил Хамзаев.

Надо понимать, что каждая трагедия террористическая друг от друга, конечно, отличается. И в этой части важно, чтобы мы сейчас не заниматься сравнением, а повышать бдительность, внимательность и осторожность, это действительно важно.

"И в этой части важно, чтобы мы сейчас не в сравнение уходили, а в ту плоскость, что называется бдительность, внимательность и осторожность. Я бы на это сакцентировал внимание", — отметил депутат нижней палаты парламента.

Касательно виновников теракта Хамзаев полагает, что необходимо фильтровать получаемую информацию и не мешать выполнять специальным службам свою работу. Именно следственные органы должны найти виновников и доложить обществу в целом, что это было, что произошло.

Враги России, по мнению Хамзаева, теперь начнут использовать противоречивую информацию, запутывать следствие.

Депутат выражает глубокие соболезнования потерявшим близких в этой трагедии и желает скорейшего выздоровления всем раненым.