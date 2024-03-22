Экс-главу Ленинского района будут судить за взятки на на 4 миллиона рублей

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Бывшему руководителю администрации Ленинского района города Красноярска Андрею Бардаеву предъявлены обвинения в получении взяток и мошенничестве. Согласно сообщению прокуратуры, информация о задержании Бардаева появилась в начале марта 2023 года.

Фото: мвд.рф

По данным прокуратуры, в 2021 году знакомые местного предпринимателя, владельцы торговых павильонов в Ленинском районе, обратились к нему за помощью, так как их временные сооружения были включены в список объектов, подлежащих сносу.

Предприниматели решили заплатить за отсрочку, и Бардаев, по версии обвинения, назначал ежемесячную плату за продолжение работы павильонов в размере 30-40 тысяч рублей. Согласно следствию, после получения оплаты он давал поручения "временить с демонтажем насколько это возможно".

Прокуратура отмечает, что для того чтобы скрыть свои действия, чиновник встречался с посредником на оживленных местах, таких как рынки, парковки и спортивные объекты. Иногда, по версии обвинения, вместо денег он просил рассчитаться с ним букетами цветов. За два года, согласно обвинению, он получил девять взяток на сумму 4 миллиона рублей.

Кроме того, с 2021 по 2023 год Бардаев получил от двух предпринимателей 760 тысяч рублей за отсрочку сноса автосервиса. Однако, по заявлению прокуратуры, у него не было полномочий на демонтаж этого объекта и он не собирался выполнять свои обещания.

Подсудимый отрицает свою вину, утверждая, что таким образом "экономил бюджетные деньги" на принудительный снос. По его словам, он просил предпринимателей самостоятельно снести павильоны за свой счет, предоставляя им отсрочки.

Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом города Красноярска, сообщает prmira.ru.