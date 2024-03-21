Бедный мальчик до сих пор в коме: в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском саду

В Красноярском крае ребенок, застрявший между перилами и полом, уже несколько дней находится в коме

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трёхлетний мальчик из Лесосибирска (Красноярский край) попал в критическую ситуацию в детском саду, застряв между перилами и полом игрового комплекса во время утренней прогулки 18 марта.

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Провисев таким образом более пяти минут и потеряв сознание, он был обнаружен воспитателем, который вызвал скорую помощь. Последующая госпитализация выявила состояние гипоксии. Несмотря на медицинское вмешательство, его состояние остается критическим, ребенок в коме. Власти планируют доставить его санавиацией в Красноярск для дальнейшего лечения в перинатальном центре, сообщает prmira.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ о недостаточной безопасности условий пребывания детей в детском учреждении.