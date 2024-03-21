Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гайд по сортировке мусора
Власти Перми заплатят 2 млн рублей за праздничные салюты длительностью 19 минут
ACS: ученые США создали материал, который становится крепче от ударов
Эксперты назвали 3 породы кошек, которых все считают злыми
Volkswagen углубляет партнерство с Mobileye для внедрения новых технологий автоматизированного вождения
Врач-блогер из Израиля потребовала 2,5 млн рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение онлайн-курса
Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее
Какое гражданство получит ребенок, родившийся в самолете
В Нижнем Тагиле местная жительница бросалась вещами в женщину с плачущим ребенком
Бедный мальчик до сих пор в коме: в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в детском саду

В Красноярском крае ребенок, застрявший между перилами и полом, уже несколько дней находится в коме

0:48
Происшествия

Трёхлетний мальчик из Лесосибирска (Красноярский край) попал в критическую ситуацию в детском саду, застряв между перилами и полом игрового комплекса во время утренней прогулки 18 марта.

В Красноярском крае ребенок, застрявший между перилами и полом, уже несколько дней находится в коме
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Провисев таким образом более пяти минут и потеряв сознание, он был обнаружен воспитателем, который вызвал скорую помощь. Последующая госпитализация выявила состояние гипоксии. Несмотря на медицинское вмешательство, его состояние остается критическим, ребенок в коме. Власти планируют доставить его санавиацией в Красноярск для дальнейшего лечения в перинатальном центре, сообщает prmira.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ о недостаточной безопасности условий пребывания детей в детском учреждении.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Последние материалы
Гайд по сортировке мусора
Власти Перми заплатят 2 млн рублей за праздничные салюты длительностью 19 минут
ACS: ученые США создали материал, который становится крепче от ударов
Эксперты назвали 3 породы кошек, которых все считают злыми
В Красноярском крае ребенок, застрявший между перилами и полом, уже несколько дней находится в коме
Volkswagen углубляет партнерство с Mobileye для внедрения новых технологий автоматизированного вождения
Врач-блогер из Израиля потребовала 2,5 млн рублей от студентки из Екатеринбурга за распространение онлайн-курса
Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее
Какое гражданство получит ребенок, родившийся в самолете
В Нижнем Тагиле местная жительница бросалась вещами в женщину с плачущим ребенком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников