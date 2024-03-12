Авиакомпания "Россия" требует компенсацию 40 млн рублей после инцидента с птицей

Утка вывела из строя двигатель самолета за 40 млн рублей

Авиакомпания "Россия" запросила возмещение ущерба в размере 40 миллионов рублей после инцидента с птицей, который привел к отказу в работе двигателя SSJ-100.

Фото: https://funart.pro/

Инцидент произошел в прошлом году во время вылета из Тобольска в Санкт-Петербург, когда птица попала в двигатель, вызвав его загорание и вынудив самолет вернуться назад.

Несмотря на то, что никто из 78 пассажиров не пострадал, самолет был временно снят с эксплуатации.

В настоящее время авиакомпания требует проведения проверки в аэропорту и надеется на получение компенсации после судебной экспертизы.