Авиакомпания "Россия" требует компенсацию 40 млн рублей после инцидента с птицей

Авиакомпания "Россия" запросила возмещение ущерба в размере 40 миллионов рублей после инцидента с птицей, который привел к отказу в работе двигателя SSJ-100.
Инцидент произошел в прошлом году во время вылета из Тобольска в Санкт-Петербург, когда птица попала в двигатель, вызвав его загорание и вынудив самолет вернуться назад.
Несмотря на то, что никто из 78 пассажиров не пострадал, самолет был временно снят с эксплуатации.
В настоящее время авиакомпания требует проведения проверки в аэропорту и надеется на получение компенсации после судебной экспертизы.
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