В Москве произошёл скандал с акушеркой, насмехавшейся над новорождёнными

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодая стажёрка, возрастом 21 года, выполняющая практику в детской клинике Сперанского в Москве, создавала контент для своего видеоблога, который можно охарактеризовать как низкопробный и провокационный, сообщает argumenti.ru.

Фото: Freepik

По сообщениям, в настоящее время проходит опрос среди родителей новорождённых, которые были врачебно оставлены под присмотром видеоняни во время их пребывания в клинике, чтобы определить, были ли какие-либо случаи неуместного обращения с детьми.

В своих видеороликах девушка издевалась над младенцами, насмехаясь над их внешностью, национальностью и поведением. Кроме того, она курила электронную сигарету, нарушая правила стерильности в рабочей зоне.