Ограничения на полёты в Петербург сняты

Аэропорт Пулково возобновил работу

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Аэропорт Пулково открыт для прилёта и отправления самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Фото: British Airways G-YMMT Boeing 777 by abdallahh from Montréal, Canada

Аэропорт был закрыт в 17:00 и был открыт в 18:22. Причина сбоя в работе пока не сообщается. По предварительной версии причиной мог стать беспилотник, появившийся в непосредственной близости от аэропорта. Также в промзоне неподалёку от аэропорта произошёл крупный пожар в ангаре. Точную картину происшествия в Ленинградской области пока устанавливает следствие. Однако сведений о жертвах и разрушений гражданской инфраструктуры нет.