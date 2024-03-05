Сатанист в Башкирии совершил убийство и съел сердце пенсионера

В Башкирии мужчина убил 65-летнего пенсионера съел его сердце

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии убили 65-летнего мужчину. По информации источника Телеканала "360", подозреваемый съел его сердце. Он исповедовал сатанизм.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Правоохранительными органами возбуждено дело по статье 105 УК России "Убийство". Подозреваемый арестован. Его мотивы пока неизвестны.

Следствие предполагает, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения посетил дом пожилого мужчины. Он убил его с помощью топора, ударив по голове. После этого злоумышленник скрылся. Он был схвачен в магазине, где не захотел заплатить за спиртное. Мужчину поместили в изолятор, где он признался в содеянном на третий день.