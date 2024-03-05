Сатанист в Башкирии совершил убийство и съел сердце пенсионера

В деревне Покровка Куюргазинского района Башкирии убили 65-летнего мужчину. По информации источника Телеканала "360", подозреваемый съел его сердце. Он исповедовал сатанизм.
Правоохранительными органами возбуждено дело по статье 105 УК России "Убийство". Подозреваемый арестован. Его мотивы пока неизвестны.
Следствие предполагает, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения посетил дом пожилого мужчины. Он убил его с помощью топора, ударив по голове. После этого злоумышленник скрылся. Он был схвачен в магазине, где не захотел заплатить за спиртное. Мужчину поместили в изолятор, где он признался в содеянном на третий день.
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