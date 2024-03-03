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Раскрыты убийства 25-летней давности, совершённые жителем Красноярска из-за 20 миллионов рублей

55-летний житель Красноярска предстанет перед судом за убийства, совершённые в 1998 году

1:20
Происшествия

25 лет назад житель Красноярска Александр Бойко убил трёх человек, в том числе ребёнка. Мотивом преступления стали деньги. Спрятав тела, Бойко думал, что избавился от всех улик, тем более, как ему казалось, прошли все сроки, когда его могли разоблачить, однако теперь мужчину всё-таки ждёт суд.

55-летний житель Красноярска предстанет перед судом за убийства, совершённые в 1998 году
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В 1998 году Бойко взял в кредит 20 миллионов рублей и не смог вернуть долг. Не желая давать объяснения, он убил кредитора, а заодно его супругу и пятилетнюю дочь. Бойко отвёз трупы на дачный участок своего знакомого, где их и закопал. После этого он думал, что опасность миновала, и зажил спокойной жизнью. Его спокойствие длилось 25 лет.

В 2024 году полицейские благодаря новейшим технологиям смогли разоблачить убийства 25-летней давности. 55-летний Бойко был задержан, в скором времени его ждёт суд.

В России нередко полиции удаётся раскрыть преступления, совершённые 20, 30 и даже 50 лет назад. Так, в 2022 году было раскрыто убийство, совершённое жителем Ивановской области в 1971 году, когда он гулял по лесу с девушкой, поссорился с ней, избил и закопал.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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