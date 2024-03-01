Россиянку Егорову могут посадить в тюрьму за госизмену

Следствие просит заключить под стражу россиянку Егорову за госизмену

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По делу о государственной измене могут арестовать жительницу России Егорову. С соответствующим ходатайством следствие обратилось в суд.

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Поступил материал в отношении Егоровой В. В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили агентству РИА Новости в Мещанском суде.

Добавим, что в СМИ нет информации о том, в чем именно состоит суть обвинения. А также в столичном суде не раскрыли данных о личности гражданки.