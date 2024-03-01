Россиянку Егорову могут посадить в тюрьму за госизмену

По делу о государственной измене могут арестовать жительницу России Егорову. С соответствующим ходатайством следствие обратилось в суд.
"Поступил материал в отношении Егоровой В. В. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили агентству РИА Новости в Мещанском суде.
Добавим, что в СМИ нет информации о том, в чем именно состоит суть обвинения. А также в столичном суде не раскрыли данных о личности гражданки.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.