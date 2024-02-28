Судебный пристав из Троицка проявил смекалку в деле поимки злостного неплатилищика алиментов.
В пресс-службе ГУ ФССП России по Москве рассказали, что у 37-летнего жителя Троицка накопились солидные долги по алиментам на сына. В общей сложности он задолжал более миллиона рублей. Мужчина игнорировал предписание погасить долги и скрывался от судебных приставов.
Ранее сообщалось, что партия "Новые люди" предложили создать фонд по алиментам.
Как сообщает "Вечерняя Москва", судебный пристав выяснил, что должник работает в такси. Он вызвал автомобиль с помощью сервиса, уточнив, что ожидает приезда конкретного водителя.
Как только таксист приехал к "клиенту", его уже ждал протокол по статье "Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей".
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.