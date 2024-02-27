"Новые люди" подготовили законопроект о создании алиментного фонда

"Новые люди" предложили создать алиментный фонд

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья

"Новые люди" подготовили проект базового закона об алиментном фонде, который должен упростить механизм получения алиментов, сообщает пресс-служба фракции. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России Владислав Даванков и депутат Ксения Горячева.

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Благодаря такому фонду родитель, который воспитывает ребенка в одиночку, сможет получать деньги и сразу тратить их на ребенка. Должник по алиментам в свою очередь будет обязан компенсировать эти средства государству

Ксения Горячева отметила, что в 2023 году количество разводов составило две трети от числа заключенных браков. Парламентарий заявила, что для решения демографических проблем необходима уверенность родителей в поддержке со стороны государства.

Ранее с инициативой по ликвидации проблемы с неплательщиками алиментов выступила ЛДПР. Депутаты предложили переложить обязанность возмещать долг по алиментам на органы опеки и попечительства в случае, если алименты не были выплачены в течение 6 месяцев.