В Мытищах десятки домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Мытищи: произошла авария на водопроводе

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня утром на мытищенском водопроводе случилась авария, сообщает администрация округа. Без горячей и холодной воды остались жители домов на улице Октябрьская, а также четырех Парковых улицах.

Фото: Wikimedia Commons by Frankemann is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно информации на сайте администрации городского округа Мытищи, произведено аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы по устранению утечки на водопроводной сети.

Бочка с питьевой водой установлена по адресу: ул. Октябрьская 27.