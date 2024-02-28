В Мытищах десятки домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Сегодня утром на мытищенском водопроводе случилась авария, сообщает администрация округа. Без горячей и холодной воды остались жители домов на улице Октябрьская, а также четырех Парковых улицах.
Согласно информации на сайте администрации городского округа Мытищи, произведено аварийное отключение горячего и холодного водоснабжения. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы по устранению утечки на водопроводной сети.
Бочка с питьевой водой установлена по адресу: ул. Октябрьская 27.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.