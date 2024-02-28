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Страшный "сюрприз" на детской площадке: ребёнок поранился о подложенное кем-то лезвие

"Восток-Медиа": во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках

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Происшествия » Человеческий фактор

Во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках, есть пострадавшие, пишет в среду сетевое издание "Восток-Медиа".

"Восток-Медиа": во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках
Фото: Правительство Московской области

Очередной несчастный случай произошёл 28 февраля, о чём сообщила мать пострадавшего мальчика.

Он отправился гулять на детскую площадку в районе улицы Кирова, 2, там хотел покататься на тарзанке, схватился за верёвку и — брызнула кровь.

"Сын порезал палец о лезвие, закреплённое на тарзанке. Нам повезло — ранка несерьёзная, но даже страшно представить, как могла обернуться прогулка", — говорит женщина.

Земляки в комментариях к её тревожному сообщению утверждают, что это не первый подобный случай в городе. "Это кем надо быть, чтоб так сделать", — возмущены они.

Лезвие
Лезвие в тарзанке на детской площадке
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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