Во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках, есть пострадавшие, пишет в среду сетевое издание "Восток-Медиа".
Очередной несчастный случай произошёл 28 февраля, о чём сообщила мать пострадавшего мальчика.
Он отправился гулять на детскую площадку в районе улицы Кирова, 2, там хотел покататься на тарзанке, схватился за верёвку и — брызнула кровь.
"Сын порезал палец о лезвие, закреплённое на тарзанке. Нам повезло — ранка несерьёзная, но даже страшно представить, как могла обернуться прогулка", — говорит женщина.
Земляки в комментариях к её тревожному сообщению утверждают, что это не первый подобный случай в городе. "Это кем надо быть, чтоб так сделать", — возмущены они.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.