Страшный "сюрприз" на детской площадке: ребёнок поранился о подложенное кем-то лезвие

"Восток-Медиа": во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Во Владивостоке кто-то раскладывает лезвия на детских площадках, есть пострадавшие, пишет в среду сетевое издание "Восток-Медиа".

Фото: Правительство Московской области

Очередной несчастный случай произошёл 28 февраля, о чём сообщила мать пострадавшего мальчика.

Он отправился гулять на детскую площадку в районе улицы Кирова, 2, там хотел покататься на тарзанке, схватился за верёвку и — брызнула кровь.

"Сын порезал палец о лезвие, закреплённое на тарзанке. Нам повезло — ранка несерьёзная, но даже страшно представить, как могла обернуться прогулка", — говорит женщина.

Земляки в комментариях к её тревожному сообщению утверждают, что это не первый подобный случай в городе. "Это кем надо быть, чтоб так сделать", — возмущены они.

Лезвие в тарзанке на детской площадке