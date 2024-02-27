Проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной Москвы начали сотрудники столичного главка МВД

Московские правоохранители начали проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны РФ

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Столичные правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту нахождения напротив здания Минобороны РФ камеры видеонаблюдения. Ее обнаружили на Фрунзенской набережной 26 февраля.

Фото: wikimapia by Мазур Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"В полицию обратился коммунальщик. Он рассказал о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна", — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас оборудование изъято. Эксперты изучают, как именно использовалась видеокамера и какие снимки ей удалось сделать.