Проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной Москвы начали сотрудники столичного главка МВД

Столичные правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту нахождения напротив здания Минобороны РФ камеры видеонаблюдения. Ее обнаружили на Фрунзенской набережной 26 февраля.
"В полицию обратился коммунальщик. Он рассказал о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна", — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас оборудование изъято. Эксперты изучают, как именно использовалась видеокамера и какие снимки ей удалось сделать.
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