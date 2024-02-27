Убил 30 пенсионерок: прокуратура Татарстана требует дать "поволжскому маньяку" пожизненный срок в колонии особого режима

Прокуратура Татарстана запросила пожизненное заключение для "поволжского маньяка" Радика Тагирова

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В Верховном суде Татарстана начались прения по делу Радика Тагирова, известного как "поволжский маньяк".

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Государственное обвинение настаивает на присуждении ему пожизненного заключения в колонии особого режима за серию нападений, в результате которых погибли 30 человек, а также за 3 покушения на убийство.

Помимо этого, представитель надзорного ведомства региона Линара Чуркина требует выплаты компенсации морального вреда для потерпевших от действий Тагирова, сообщает inkazan.ru.

Тагиров был задержан в декабре 2020 года под подозрением в причастности к убийству около 25 пенсионерок. По данным следствия, с 2011 по 2013 годы он поджидал пожилых женщин на улице, проникал в их квартиры и совершал убийства. Полиция обещала награду в размере около 3 миллионов рублей за информацию, приведшую к его задержанию.