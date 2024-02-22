El Español: Лётчика-предателя Кузьминова убила в Испании "профессиональная группа киллеров"

Перед убийством за Кузьминовым долго следили, в том числе по камерам видеонаблюдения

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным издания El Español, российского летчика, который в 2023 году по заданию СБУ угнал вертолет на Украину и на чьей совести гибель двух сослуживцев, убила группа профессионалов.

Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

Убийцы долго "вели" Кузьминова: слежка осуществлялась, в том числе, с помощью камер видеонаблюдения. Кара настигла предателя в гараже буквально в двух шагах от штаба местной полиции. В него выстрелили 12 раз и переехали тело на машине. После убийства Кузьминова преступники скрылись на его же автомобиле, который позже был найден сожженным.

Кузьминов намеревался "начать новую жизнь" в Испании. Его соседи рассказали, что он готов был выполнять неквалифицированную работу, зарабатывать на ремонте. Был замкнутым и сторонился людей, имел на руках украинский паспорт на чужое имя.