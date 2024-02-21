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28-летняя беременная москвичка носила в сумке травмат для самообороны и случайно выстрелила себе в плечо

28-летняя москвичка случайно выстрелила себе в плечо из травматического пистолета

0:50
Происшествия

28-летняя беременная жительница Москвы уже три месяца подряд носила с собой в сумке травматический пистолет, совершенно не ожидая, что он самопроизвольно выстрелит. Когда это произошло, пуля пробила сумку и куртку девушки и попала ей в плечо.

28-летняя москвичка случайно выстрелила себе в плечо из травматического пистолета
Фото: www.flickr.com by O.Horbacz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пострадавшая сразу же позвонила в скорую, однако ей пришлось три часа дожидаться своей очереди под дверью в кабинет хирурга. Когда пуля была извлечена, девушка поехала в полицию, чтобы объяснить, для чего носила с собой пистолет.

По словам москвички, после расставания с отцом будущего ребёнка он превратил её жизнь в кошмар. Он не хотел отпускать возлюбленную, преследовал её и угрожал ей. Когда москвичка поняла, что молодой человек не оставит её в покое, она решила принять все возможные меры безопасности и стала носить с собой оружие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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