Необычное наследство: в Челябинске местный житель обнаружил 5 килограмм ртути в новой квартире

Житель Челябинска обнаружил два сосуда с ртутью при переезде в "новую" квартиру

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Челябинска, приобретая квартиру в Металлургическом районе по улице Богдана Хмельницкого, столкнулся с необычным наследством, оставленным предыдущими жильцами.

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После въезда в квартиру он обнаружил две резиновые груши, заполненные ртутью. Возникла острая необходимость в обращении к спасателям для утилизации опасного вещества.

Специалисты из Мобильного отряда областной ПСС были немедленно вызваны на место происшествия. После осмотра они выяснили, что оба контейнера с ртутью были запечатаны, но содержали около 5 кг ртути, сообщает kursdela.biz.

Спасатели провели процедуру безопасной утилизации ртути, минимизируя риск для окружающих. Они также подчеркнули важность правильного обращения с подобными веществами и необходимость своевременного информирования специализированных служб в случае обнаружения опасных материалов в жилых помещениях.