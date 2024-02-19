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Необычное наследство: в Челябинске местный житель обнаружил 5 килограмм ртути в новой квартире

Житель Челябинска обнаружил два сосуда с ртутью при переезде в "новую" квартиру

0:56
Происшествия

Житель Челябинска, приобретая квартиру в Металлургическом районе по улице Богдана Хмельницкого, столкнулся с необычным наследством, оставленным предыдущими жильцами.

Житель Челябинска обнаружил два сосуда с ртутью при переезде в "новую" квартиру
Фото: Openverse by StevenBrace is licensed under CC BY 2.0

После въезда в квартиру он обнаружил две резиновые груши, заполненные ртутью. Возникла острая необходимость в обращении к спасателям для утилизации опасного вещества.

Специалисты из Мобильного отряда областной ПСС были немедленно вызваны на место происшествия. После осмотра они выяснили, что оба контейнера с ртутью были запечатаны, но содержали около 5 кг ртути, сообщает kursdela.biz.

Спасатели провели процедуру безопасной утилизации ртути, минимизируя риск для окружающих. Они также подчеркнули важность правильного обращения с подобными веществами и необходимость своевременного информирования специализированных служб в случае обнаружения опасных материалов в жилых помещениях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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