Житель Челябинска, приобретая квартиру в Металлургическом районе по улице Богдана Хмельницкого, столкнулся с необычным наследством, оставленным предыдущими жильцами.
После въезда в квартиру он обнаружил две резиновые груши, заполненные ртутью. Возникла острая необходимость в обращении к спасателям для утилизации опасного вещества.
Специалисты из Мобильного отряда областной ПСС были немедленно вызваны на место происшествия. После осмотра они выяснили, что оба контейнера с ртутью были запечатаны, но содержали около 5 кг ртути, сообщает kursdela.biz.
Спасатели провели процедуру безопасной утилизации ртути, минимизируя риск для окружающих. Они также подчеркнули важность правильного обращения с подобными веществами и необходимость своевременного информирования специализированных служб в случае обнаружения опасных материалов в жилых помещениях.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?