Пассажир был выкинут из самолета после того, как авиакомпания продала его место дважды

Инцидент на борту: пассажиру отказали в полете из-за "перепродажи" места в самолете

Мужчина, купивший билет на рейс Минеральные воды-Москва, оказался лишним на борту из-за того, что авиакомпания продала его место еще одному пассажиру.

Подчеркнуто, что бизнес-класс, где было свободное место, не был предложен "лишнему" пассажиру. Авиакомпания провела повторную регистрацию на рейс, и пассажира не допустили к полету. Об этом сообщает muksun.fm.

Ему были компенсированы бонусами. В сообщении указано, что будет проведена проверка в отношении соблюдения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и прав потребителей.