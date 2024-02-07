Пассажир был выкинут из самолета после того, как авиакомпания продала его место дважды

Мужчина, купивший билет на рейс Минеральные воды-Москва, оказался лишним на борту из-за того, что авиакомпания продала его место еще одному пассажиру.
Подчеркнуто, что бизнес-класс, где было свободное место, не был предложен "лишнему" пассажиру. Авиакомпания провела повторную регистрацию на рейс, и пассажира не допустили к полету. Об этом сообщает muksun.fm.
Ему были компенсированы бонусами. В сообщении указано, что будет проведена проверка в отношении соблюдения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и прав потребителей.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.