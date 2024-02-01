Исполнение законов в России: от экстремистской символики до сережек в цветах радуги

Пять суток ареста выписали жительнице Нижнего Новгорода за ношение безобидных серёжек

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В России наблюдается ряд случаев применения новых законов, которые вызывают вопросы и критику со стороны общества.

Фото: МВД Медиа

В частности, закон о запрете пропаганды ЛГБТ* стал объектом споров, после того как жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в демонстрации экстремистской символики за ношение сережек в форме лягушки с изображением семицветной радуги.

Эксперты указывают на отсутствие четкого определения понятия "пропаганда" в законе, что может привести к неоправданным арестам и обвинениям.

Как сообщает argumenti.ru, отсутствие разъяснений по применению законов вызывает обеспокоенность в обществе, и возникает необходимость уточнения критериев и терминов для предотвращения недоразумений и произвола в правоприменительной практике.

*Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации