Исполнение законов в России: от экстремистской символики до сережек в цветах радуги

В России наблюдается ряд случаев применения новых законов, которые вызывают вопросы и критику со стороны общества.
В частности, закон о запрете пропаганды ЛГБТ* стал объектом споров, после того как жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в демонстрации экстремистской символики за ношение сережек в форме лягушки с изображением семицветной радуги.
Эксперты указывают на отсутствие четкого определения понятия "пропаганда" в законе, что может привести к неоправданным арестам и обвинениям.
Как сообщает argumenti.ru, отсутствие разъяснений по применению законов вызывает обеспокоенность в обществе, и возникает необходимость уточнения критериев и терминов для предотвращения недоразумений и произвола в правоприменительной практике.
*Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории Российской Федерации
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