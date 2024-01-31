Сгорели на учете: как незаконно легализовали приезжих в Кургане

В Кургане Миграционная служба привлечены к уголовным делам за незаконную легализацию приезжих

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Две сотрудницы отделения МВД по вопросам миграции в Курганской области стали фигурантками уголовных дел по обвинению в незаконной легализации иностранных граждан.

Инспектор ОМВД по Катайскому району Алена Васильева и ее начальник фиктивно поставили на учет 114 иностранцев в одном доме за два года. Одна из сотрудниц уже отправлена под арест на два месяца, а обе подозреваются также в превышении должностных полномочий.

Власти подчеркнули, что в случае подтверждения вины, они будут уволены и привлечены к наказанию. Проблема "резиновых" домов усложняется тем, что отделы по миграции при МВД функционируют автономно, контролируя как учет, так и законность его проведения. Об этом сообщает Известия.

Регистрация приезжих в "резиновых квартирах" обычно проходит без проверок, что может способствовать незаконной легализации.