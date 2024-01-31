Две сотрудницы отделения МВД по вопросам миграции в Курганской области стали фигурантками уголовных дел по обвинению в незаконной легализации иностранных граждан.
Инспектор ОМВД по Катайскому району Алена Васильева и ее начальник фиктивно поставили на учет 114 иностранцев в одном доме за два года. Одна из сотрудниц уже отправлена под арест на два месяца, а обе подозреваются также в превышении должностных полномочий.
Власти подчеркнули, что в случае подтверждения вины, они будут уволены и привлечены к наказанию. Проблема "резиновых" домов усложняется тем, что отделы по миграции при МВД функционируют автономно, контролируя как учет, так и законность его проведения. Об этом сообщает Известия.
Регистрация приезжих в "резиновых квартирах" обычно проходит без проверок, что может способствовать незаконной легализации.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.