Двое раздетых и босых мужчин сбежали в мороз из секты в Свердловской области, сообщает в пятницу местное информагентство ЕАН со ссылкой на жительницу села Мезенское под Екатеринбургом — единственную, которая не отказала им в помощи.
Женщина рассказала изданию, что беглецы стучались в дома, но никто, кроме неё, не откликался на их мольбы. Она же решилась помочь.
Бедолаги рассказали, что сбежали из какой-то секты, и попросили вызвать такси. Когда оно приехало, один из них позвонил с телефона водителя матери, и та перевела ему деньги за поездку. Несостоявшиеся сектанты уехали в Каменск-Уральский.
Накануне поблизости двое мужчин 34 и 49 лет изнасиловали и ограбили девушку, и женщина заподозрила, что это были они. Но, сверившись с ориентировкой, она убедилась, что просившие о помощи гораздо моложе.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.