Беглецам из секты никто не хотел помочь — они были голые и босые в мороз

ЕАН: в Свердловской области два человека сбежали из секты раздетыми и босыми

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Двое раздетых и босых мужчин сбежали в мороз из секты в Свердловской области, сообщает в пятницу местное информагентство ЕАН со ссылкой на жительницу села Мезенское под Екатеринбургом — единственную, которая не отказала им в помощи.

Фото: Kandinsky

Женщина рассказала изданию, что беглецы стучались в дома, но никто, кроме неё, не откликался на их мольбы. Она же решилась помочь.

Бедолаги рассказали, что сбежали из какой-то секты, и попросили вызвать такси. Когда оно приехало, один из них позвонил с телефона водителя матери, и та перевела ему деньги за поездку. Несостоявшиеся сектанты уехали в Каменск-Уральский.

Накануне поблизости двое мужчин 34 и 49 лет изнасиловали и ограбили девушку, и женщина заподозрила, что это были они. Но, сверившись с ориентировкой, она убедилась, что просившие о помощи гораздо моложе.