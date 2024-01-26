Трагедия в Курганской области: волки напали на женщину, занимавшуюся скандинавской ходьбой

23 января в посёлке Озеро Медвежье в Курганской области несколько волков напали на пожилую женщину, которая занималась скандинавской ходьбой в лесу. 60-летнюю женщину, пострадавшую от нападения, доставили в больницу, где она скончалась от полученных ран. Два рабочих, находившихся в том же районе, также пострадали.
Один из них отбился от волка, но получил травмы, второго укусили. Местный охотник позднее застрелил одного из волков. Предполагается, что причиной агрессии волков стало бешенство, исходящее от заражённых косуль в окрестностях. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
В связи с происшествием временно введено дистанционное обучение для школьников, а взрослым рекомендовано ограничить выходы на улицу. Эксперты указывают на необходимость превентивных мер, таких как прививки, и подчёркивают, что бешенство у волков может вызвать агрессивное поведение и наводят на предосторожности при контакте со слюной заражённых животных.
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