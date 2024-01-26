Трагедия в Курганской области: волки напали на женщину, занимавшуюся скандинавской ходьбой

Волки напали на пенсионеров в Курганской области

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

23 января в посёлке Озеро Медвежье в Курганской области несколько волков напали на пожилую женщину, которая занималась скандинавской ходьбой в лесу. 60-летнюю женщину, пострадавшую от нападения, доставили в больницу, где она скончалась от полученных ран. Два рабочих, находившихся в том же районе, также пострадали.

Фото: Wikipedia

Один из них отбился от волка, но получил травмы, второго укусили. Местный охотник позднее застрелил одного из волков. Предполагается, что причиной агрессии волков стало бешенство, исходящее от заражённых косуль в окрестностях. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

В связи с происшествием временно введено дистанционное обучение для школьников, а взрослым рекомендовано ограничить выходы на улицу. Эксперты указывают на необходимость превентивных мер, таких как прививки, и подчёркивают, что бешенство у волков может вызвать агрессивное поведение и наводят на предосторожности при контакте со слюной заражённых животных.