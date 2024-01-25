Японца приговорили к смертной казни за пожар в аниме-студии с 36 погибшими

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Японии признал 45-летнего Синджи Аобу виновным в поджоге студии аниме в Киото, в результате чего погибли 36 человек.

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Атака на студию Киото Анимейшн (Kyoto Animation), более известную как КиоАни (KyoAny) стала одним из самых резонансных преступлений в Японии начала XXI века. Синджи Аоба, которому в тот момент был 41 год, ворвался в здание студии, облил вход бензином и поджёг его. Как пишет The Guardian, в этот момент Аоба крикнул: "Сдохните!".

В результате действий преступника погибли 36 человек, в основном — молодые сотрудники студии. Ещё 32 человека пострадали. Сам Аоба получил серьёзные ожоги, которые потребовали продолжительного лечения.

По итогам следствия ему было предъявлено пять обвинений. Экспертиза показала вменяемость подозреваемого и нормальный уровень умственных способностей в момент совершения преступления. Решением суда Аобу признали виновным и приговорили к смертной казни.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Японии, смертный приговор должен быть приведён в исполнение в течение полугода после окончательного отказа заключенному в апелляции. На практике это означает, что с момента вынесения приговора до его осуществления может пройти до 10 лет. Казнь осуществляется путём повешения за шею, осужденный узнаёт о подписании приговора утром в день казни.