В российском городе фонтан кипятка из разорванной трубы достал до седьмого этажа

В Новосибирске из-за аварии фонтан кипятка достал до седьмого этажа

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске 17 января прорвало трубу с горячей водой на улице. И фонтан кипятка достиг седьмого этажа соседней многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: flickr. com by Newtown grafitti is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По данным местных коммунальных служб, причиной появления кипящего "гейзера" в Новосибирске стал дефект трубы с горячей водой диаметром 70 сантиметров. Три аварийных бригады уже заняты устранением этой коммунальной аварии.

А тем временем кипяток льется по улицам: Плахотная, Троллейная, Петропавловская и Котовского.