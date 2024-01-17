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В российском городе фонтан кипятка из разорванной трубы достал до седьмого этажа

В Новосибирске из-за аварии фонтан кипятка достал до седьмого этажа

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Происшествия

В Новосибирске 17 января прорвало трубу с горячей водой на улице. И фонтан кипятка достиг седьмого этажа соседней многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В Новосибирске из-за аварии фонтан кипятка достал до седьмого этажа
Фото: flickr. com by Newtown grafitti is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По данным местных коммунальных служб, причиной появления кипящего "гейзера" в Новосибирске стал дефект трубы с горячей водой диаметром 70 сантиметров. Три аварийных  бригады уже заняты устранением этой коммунальной аварии.

А тем временем кипяток льется по улицам: Плахотная, Троллейная, Петропавловская и Котовского.

Автор Ольга Поплавская
Ольга Поплавская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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