В российском городе фонтан кипятка из разорванной трубы достал до седьмого этажа

В Новосибирске 17 января прорвало трубу с горячей водой на улице. И фонтан кипятка достиг седьмого этажа соседней многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По данным местных коммунальных служб, причиной появления кипящего "гейзера" в Новосибирске стал дефект трубы с горячей водой диаметром 70 сантиметров. Три аварийных бригады уже заняты устранением этой коммунальной аварии.
А тем временем кипяток льется по улицам: Плахотная, Троллейная, Петропавловская и Котовского.
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