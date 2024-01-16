Обманули и обиделись: мошенники "развели" пенсионерку из Златоуста

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Мошенники обманули пенсионерку из Златоуста на 489 тысяч рублей

Происшествия

Пенсионерка из Златоуста стала жертвой крупного мошенничества.

Мошенники обманули пенсионерку из Златоуста на 489 тысяч рублей
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Мошенники использовали классическую схему, представляясь сначала сотрудниками банка, затем силовиками. Они убедили женщину снять все средства со своего счета и перевести 489 тысяч рублей на "безопасный счет" через банкомат.

В финале обмана мошенники, уже получив деньги, обвинили пенсионерку в том, что она их обманула на 30 тысяч рублей, указав на то, что она перевела не всю сумму. Они даже назвали ее действия непорядочными, сообщает kursdela.biz.

Пресс-служба ГУ МВД Челябинской области сообщила о возбужденном уголовном деле по этому факту, однако задача задержать мошенников усложняется тем, что они могли звонить из любой точки мира, включая зарубежные страны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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