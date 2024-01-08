На Ставрополье маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли семь человек

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате столкновения грузового автомобиля и маршрутки в Предгорном округе в Ставрополье человек погибли семь человек.

Фото: ФАН

Об этом сообщает краевая госавтоинспекция.

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник на 45-м км автотрассы Новопавловск — Зольская — Пятигорск у н. п. Пятигорский около 14.00 мск.

"Водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в салоне ГАЗели находились 7 пассажиров и водитель. На данный момент личности погибших и раненых уточняю, работает следственно-оперативная группа.