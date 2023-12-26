Нелегальные мигранты из Эфиопии оштрафованы и выдворены из России

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пресс-служба судов республики сообщила о задержании группы иностранных граждан в Лоухском районе Карелии за нарушение режима пребывания на территории России. Иностранцы, выходцы из Эфиопии, не обладали необходимыми документами, подтверждающими законность их пребывания в стране.

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Как сообщает karelinform.ru, в результате судебного решения все члены группы были оштрафованы на сумму 2 тыс. рублей каждый, после чего им было назначено выдворение из Российской Федерации в принудительном порядке.