Нелегальные мигранты из Эфиопии оштрафованы и выдворены из России

Пресс-служба судов республики сообщила о задержании группы иностранных граждан в Лоухском районе Карелии за нарушение режима пребывания на территории России. Иностранцы, выходцы из Эфиопии, не обладали необходимыми документами, подтверждающими законность их пребывания в стране.
Как сообщает karelinform.ru, в результате судебного решения все члены группы были оштрафованы на сумму 2 тыс. рублей каждый, после чего им было назначено выдворение из Российской Федерации в принудительном порядке.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.