В Подмосковье вторые сутки не могут найти похищенную пенсионерку

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку в Подмосковье, поместив её в багажник. Прошло уже двое суток с момента похищения, но её местонахождение всё ещё остаётся неизвестным.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

События развернулись 23 декабря, когда 42-летняя жительница Москвы обратилась в полицию. Её мать сообщила, что её атаковали, ударив по голове, и похитили, затем связь с ней оборвалась, сообщает Telegram-канал Baza.

Расследование показало, что утром субботы пенсионерка покинула свой дом на Дорожной улице и поехала на железнодорожную станцию. Оттуда она отправилась на электричке до станции "Топканово". Затем, по данным видеокамер, она направилась пешком в сторону соседней деревни, после этого она пропала.

На данный момент полиция активно ищет автомобили, проезжавшие по трассе в указанное время. Следователи уже начали уголовное дело по статье "убийство".