Неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку в Подмосковье, поместив её в багажник. Прошло уже двое суток с момента похищения, но её местонахождение всё ещё остаётся неизвестным.
События развернулись 23 декабря, когда 42-летняя жительница Москвы обратилась в полицию. Её мать сообщила, что её атаковали, ударив по голове, и похитили, затем связь с ней оборвалась, сообщает Telegram-канал Baza.
Расследование показало, что утром субботы пенсионерка покинула свой дом на Дорожной улице и поехала на железнодорожную станцию. Оттуда она отправилась на электричке до станции "Топканово". Затем, по данным видеокамер, она направилась пешком в сторону соседней деревни, после этого она пропала.
На данный момент полиция активно ищет автомобили, проезжавшие по трассе в указанное время. Следователи уже начали уголовное дело по статье "убийство".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.