Daily Caller: помощник сенатора США снял порно в зале заседаний сената

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудник Конгресса США стал объектом скандала после того, как он появился в порнографическом ролике, снятом в зале заседаний сената. Инцидент произошел в частном чате для геев, и на видео видно помещение сената, включая столы, за которыми сидят сенаторы во время слушаний.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Информация об участнике событий не была раскрыта, но некоторые источники утверждают, что это может быть помощник главы комитета сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина. Кардина занял пост главы комитета по иностранным делам в сентябре, сменяя Роберта Менендеса, подвергшегося коррупционным обвинениям.