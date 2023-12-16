Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Die Welt*: Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году
Врач Русанова рассказала, сколько можно выпить алкоголя в новогоднюю ночь
Украинцы в страхе: украинское метро готовится к боям
Чтобы утешить скорбящую корову ей пригласили скрипачку
Nature Communications: пропуск завтраков опасен для здоровья сердца и сосудов
Bild*: генштаб ВСУ решил изменить стратегию в отношении ВС РФ
Сотрудник Сената США снимал фильмы для взрослых в зале заседаний Конгресса
Нутрициолог Гусакова предупредила, что оливье может быть опасным для аллергиков
Автолюбителям рассказали, как побороть замерзающие дворники

Daily Caller: помощник сенатора США снял порно в зале заседаний сената

0:42
Происшествия

Сотрудник Конгресса США стал объектом скандала после того, как он появился в порнографическом ролике, снятом в зале заседаний сената. Инцидент произошел в частном чате для геев, и на видео видно помещение сената, включая столы, за которыми сидят сенаторы во время слушаний.

Daily Caller: помощник сенатора США снял порно в зале заседаний сената
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Информация об участнике событий не была раскрыта, но некоторые источники утверждают, что это может быть помощник главы комитета сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина. Кардина занял пост главы комитета по иностранным делам в сентябре, сменяя Роберта Менендеса, подвергшегося коррупционным обвинениям.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Прекрасные изменения: певица Кристина Орбакайте сделала признание о России

Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.

Певица Кристина Орбакайте заметила, что после возвращения в РФ произошли "прекрасные изменения"
В Чите участник СВО Изосимов выступил с требованием помочь сослуживцам
Участник СВО приехал в отпуск и вышел на пикет с требованием помочь сослуживцам
Удар "Кинжалами" напугал Зеленского. Он был эвакуирован в Висбаден смотреть "мультики"
В США раздражены настроением Путина
Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова Белград хочет вернуть сербов на родину  Михаил Плисюк
Уехавший в США Панин* пожаловался на дороговизну и попросил помощи
Чай превращается в отраву: главные ошибки, которые делают многие
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
В Китае рассказали о шутке Путине, которая вызвала негодование на Западе
Последние материалы
Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте снова бежит в США
Садальский раскритиковал импортные яйца: "Вместо желтка какая-то несвежая вата"
Наталья Ветлицкая впервые показала свою взрослую дочь
Al Qahera News: возле египетского курорта Дахаб сбит летающий объект
Пенкин рассказал о щедрых подарках Урганту и Меладзе от русских олигархов
Специалист рассказал об эффективности обновлённой вакцины "Спутник Лайт"
Праздничный салат из свёклы вместо "селёдки под шубой"
Ученые нашли на Марсе следы жизни в древнем озере
Садовод с 20-летним стажем рассказал, почему важно обрезать листья помидоров
Нутрициолог Русанова назвала безопасную дозу алкоголя на Новый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников