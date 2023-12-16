Сотрудник Конгресса США стал объектом скандала после того, как он появился в порнографическом ролике, снятом в зале заседаний сената. Инцидент произошел в частном чате для геев, и на видео видно помещение сената, включая столы, за которыми сидят сенаторы во время слушаний.
Информация об участнике событий не была раскрыта, но некоторые источники утверждают, что это может быть помощник главы комитета сената США по международным отношениям, демократа Бена Кардина. Кардина занял пост главы комитета по иностранным делам в сентябре, сменяя Роберта Менендеса, подвергшегося коррупционным обвинениям.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.